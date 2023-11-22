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ВС России получили партию отремонтированных БМП-2

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Бронетанковый ремонтный завод холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в российскую госкорпорацию «Ростех») передал Вооружённым силам России партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2.
ВС России получили партию отремонтированных БМП-2
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба «Высокоточных комплексов».

«560-й БТРЗ холдинга «Высокоточные комплексы» отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в ходе работ специалисты полностью отремонтировали или заменили на новые все основные узлы и агрегаты техники.

Кроме того, отремонтированные БМП-2 теперь оснащены специальными креплениями, предназначенными для установки комплексов дополнительной защиты.

Ранее стало известно, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.

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