ВС России получили партию отремонтированных БМП-2
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба «Высокоточных комплексов».
«560-й БТРЗ холдинга «Высокоточные комплексы» отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в ходе работ специалисты полностью отремонтировали или заменили на новые все основные узлы и агрегаты техники.
Кроме того, отремонтированные БМП-2 теперь оснащены специальными креплениями, предназначенными для установки комплексов дополнительной защиты.
Ранее стало известно, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.