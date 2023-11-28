Безэкипажные «Визиры»: как проходит разработка российских морских дронов

Первая опытная партия российских морских дронов на платформе «Визир» будет передана Минобороны РФ до конца года, сообщил управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко. Безэкипажные катера этого типа способны разгоняться до 80 км/ч и преодолевать более 200 км, неся взрывчатку или спецгрузы весом до 600 кг. Серийный выпуск этих машин планируется начать в 2024 году. По словам аналитиков, морские дроны будут востребованы в войсках.

Минобороны России до конца года получит первые морские дроны на базе платформы «Визир», сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

«Уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия... В случае их успешного испытательного применения в ходе СВО мы планируем в 2024 году перейти к серийному производству», — заявил он в интервью РИА Новости.

«Мы называем его «одноразовый катер». Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности. Скорость — порядка 80 км/ч, запас хода — более 200 км. Полезная нагрузка — порядка 600 кг: это может быть тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. Может работать в качестве платформы для воздушного беспилотника и как антидрон», — рассказал Даниленко.

По его словам, на Кингисеппском машиностроительном заводе уже приступили к их производству. «Собраны первые водомётные движители для таких морских дронов», — уточнил управляющий директор холдинга.

О том, что компания ведёт переговоры с Минобороны о поставках этих аппаратов, стало известно в сентябре. «Уточняем техническое задание, обсуждаем его модификации в зависимости от интереса военного ведомства», — рассказал тогда Даниленко.

Доставка десанта и запуск БПЛА

О создании универсального безэкипажного катера на базе платформы «Визир» в KMZ сообщили на форуме «Армия-2023» в августе этого года. Говоря о ТТХ машины, в компании отмечали, что на малых скоростях дрон сможет преодолевать до 600 км, а на больших оборотах дальность будет снижаться.

Также по теме «Буян» с «Калибром»: как малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» усилит российский флот На морских полигонах Балтийского флота начались испытания малого ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М» «Наро-Фоминск». После...

Разработчики рассматривают вариант с применением в конструкции этих устройств гибридной силовой установки.

«Под задачи безэкипажного ударного катера можно сделать исполнение в том числе с электроприводом, то есть главный двигатель, аккумуляторы и возможность обеспечения малого хода на экономных режимах. Это будет гибридный двигатель», — рассказал Даниленко.

По информации KMZ, дроны на платформе «Визир» будут производиться как в варианте беспилотника-камикадзе, так и в виде многоразового многоцелевого безэкипажного катера, который сможет, например, доставлять десант. Такие многоразовые аппараты будут обладать функцией автоматического возвращения на базу. Для этого их оснастят системой полного позиционирования на местности.

«На случай его перехвата врагом у него есть система, которая ведёт его в точку эвакуации, в него заложен алгоритм возвращения в базу. В случае же постановки соответствующей задачи он может выполнять различные функции типа доставки десанта в точку высадки, затем отхода на безопасное расстояние, подхода к берегу и возвращения на базу», — подчеркнул Даниленко.

«Визиры» также можно будет применять для перехвата вражеских дронов. Как отмечают в KMZ, российские аппараты будут способны поражать их ракетами, крупнокалиберным пулемётом или системой РЭБ. Аппараты также смогут работать в качестве платформы для запуска воздушного беспилотника.

Как следует из материалов, размещённых на сайте KMZ, подобные дроны смогут найти применение и в гражданской сфере. На форуме «Армия-2022» предприятие представило гидрографический безэкипажный катер «Визир-М». Комплекс предназначен для патрулирования и разведки, буксировки гидроакустических приборов и других специальных устройств, проведения удалённых осмотровых работ с использованием телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, размещённого на борту. Судно также оснащается интерферометрическим гидролокатором бокового обзора и промерным эхолотом.

«Робототехнический комплекс «Визир-М» позволяет выполнять гидрографические задачи в автономном режиме. Для автоматизации и цифровизации гидрографических работ создана собственная отечественная информационно-управляющая система, включающая морскую систему технического зрения «Мурена», систему предупреждения столкновений судов, систему генерации гидрографических маршрутных заданий, гидрографическое программное обеспечение «ГидроСкан» и кибернетический интерфейс пользователя», — говорится на сайте KMZ.

Также по теме «Всеракурсная защита»: какие новые комплексы борьбы с FPV-дронами применяются в зоне СВО До конца года в зоне СВО завершится апробация комплекса радиоэлектронной борьбы «Сания», предназначенного для противодействия...

Аппарат способен работать в условиях солёной и пресной воды, в сложных ветро-волновых условиях в дальней морской зоне и в Арктическом регионе. Катер пригоден к использованию во время дождя, шторма, снега и града. Судно может выдержать волнение до 3—4 баллов и ветер до 6 баллов.

Гидрографический робототехнический комплекс «Визир-700» будет представлен на международном форуме «Российский промышленник — 2023», который пройдет 28—30 ноября в Санкт-Петербурге.

В числе его возможностей в KMZ указывают обнаружение малых БПЛА и неуправляемых автоматических подводных аппаратов, временное развёртывание распределённого противолодочного рубежа в районе боевых действий, целеуказание и имитацию шумового портрета целей, а также усиление обороны береговых баз без привлечения основных противолодочных сил.

«В качестве штатного оружия»

Стоит отметить, что в ходе спецоперации Минобороны РФ неоднократно фиксировало применение боевиками ВСУ морских дронов. С помощью таких аппаратов Киев пытался наносить удары по российской инфраструктуре и кораблям Черноморского флота.

По информации российского МИД, эти аппараты Украина получила от Великобритании. Как отмечал в июне Владимир Путин, комментируя одну из попыток атаковать российские корабли такими дронами, во время нападения в нейтральной зоне находился БПЛА стратегической разведки США.

«Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников», — отметил президент на встрече с военными корреспондентами.

Корабли Черноморского флота

© РИА Новости / Василий Батанов

На вооружении ВС РФ до последнего времени не было серийных морских дронов. Однако, как отмечают аналитики, ход боевых действий показал необходимость поставок такого оружия, хотя у ВМС Украины нет кораблей, которые могли бы стать для него целью.

«Флот противника не единственная цель для такого оружия. С его помощью можно, например, выводить из строя военную инфраструктуру Украины, атаковать причальные портовые сооружения, мосты и другие подобные объекты. 600 кг взрывчатки — это очень серьёзный показатель, всё равно что полуторатонная бомба», — заявил в беседе с RT военный эксперт Михаил Тимошенко.

В свою очередь, кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что российские военные также могут использовать такие дроны на Днепре.

«Дроны могут по-разному применяться. Они пригодятся для разрушения портовой инфраструктуры, которая осталась у ВСУ, и для противодействия десантам. К тому же если на Днепре ВСУ наведут какую-нибудь переправу, то для её уничтожения также могут быть использованы дроны. Вариантов их применения достаточно много», — заявил специалист в комментарии RT.

Аналитики полагают, что в ближайшем будущем морские дроны могут стать штатным оружием ВС РФ.

«В качестве штатного оружия, допустим, для обороны военно-морских баз или таких важных сооружений, как Крымский мост, дроны, безусловно, будут очень полезны. Также они могут применяться в ходе высадки десанта», — сказал Михаил Тимошенко.

При этом эксперты отмечают, что наряду с созданием таких комплексов необходимо продолжать совершенствовать защиту российских объектов от безэкипажных аппаратов.

«Если не организовывать им противодействие, то морские дроны противника могут быть достаточно опасны. Они могут разрушать мосты, выводить из строя корабли. Поэтому нам важно организовать очень эффективное противодействие этой угрозе», — резюмировал Сергей Суворов.