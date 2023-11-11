«Одна из лучших машин в транспортной авиации»: как развивается программа по производству самолётов Ил-76МД-90А
Транспортник Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлёт с грунта
- Ил-76МД-90А
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Российский тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А впервые успешно использовал грунтовую полосу для посадки и последующего взлёта, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
«В рамках проведения программы испытаний опытный самолёт Ил-76МД-90А успешно выполнил посадку, а затем и взлёт с грунтовой взлётно-посадочной полосы (ВПП)», — заявили в пресс-службе компании.
Напомним, полосы такого рода не имеют искусственных аэродромных покрытий (гравийных, асфальтовых, железобетонных или металлических). Аэродромы с грунтовыми ВПП в основном используются военной и сельскохозяйственной авиацией, а также некоторыми региональными гражданскими авиалиниями.
По словам аналитиков, возможность задействования необорудованных ВПП крайне важна для военной авиации.
«Возможность использовать грунтовые полосы принципиально важна при доставке различных грузов, в том числе боеприпасов, переброске личного состава и десанта. Такой самолёт способен совершать рейсы в районы, где нет специальных аэродромов. Это также может иметь ключевое значение при необходимости эвакуировать людей, личный состав и технику. Всё это значительно расширяет возможности манёвренных операций и является серьёзным преимуществом Ил-76МД-90А», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
Аналогичного мнения придерживается руководитель проекта «Авиатор.ру» Сергей Мартиросян.
«У военных может возникнуть необходимость направить самолёт в район, где не будет оборудованной взлётно-посадочной полосы. Ил-76МД-90А способен выполнить такую задачу. Отсутствие качественной ВПП не должно быть преградой», — пояснил специалист в разговоре с RT.
Универсальный транспортник
Ил-76МД-90А — глубоко модернизированная версия самолёта Ил-76. Он предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов. Машина изготавливается из отечественных комплектующих и серийно выпускается предприятием «Авиастар-СП» (входит в ОАК).
Оригинальный Ил-76 стал поступать на вооружение военно-транспортной авиации СССР в 1974 году. Первые версии самолёта имели грузоподъёмность 28 т и дальность полёта с максимальной нагрузкой 4,2 тыс. км.
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- РИА Новости
- © Максим Блинов
Одним из преимуществ Ил-76 была способность работать на коротких ВПП: на бетонных полосах самолёту требовалось для взлёта всего 1,7 км, а для посадки — 900 м. Добиться такого показателя разработчики смогли благодаря эффективной конструкции крыла, а также внедрению мощной тормозной системы и установке четырёх двигателей Д-30КП с тягой 12 тыс. кгс каждый.
В дальнейшем были созданы модернизированные версии самолёта — Ил-76М и Ил-76МД. Наиболее современным вариантом транспортного «Ильюшина» является Ил-76МД-90А. По данным госкорпорации «Ростех», по сравнению с Ил-76МД в нём обновлено более 70% систем и агрегатов.
Кроме того, у этой модификации существенно возросла грузоподъёмность — теперь он может перевозить 60 т груза на расстояние до 4 тыс. км. Транспортник также получил более мощные двигатели ПС-90А-76 с тягой 16 тыс. кгс на взлётном режиме. Это решение позволило улучшить взлётно-посадочные и крейсерские характеристики самолёта. Кроме того, воздушное судно было оснащено обновлённым шасси с высоким запасом прочности, отмечают в ОАК.
Эти и другие усовершенствования позволяют эксплуатировать самолёт на оборудованных и необорудованных аэродромах, бетонных и грунтовых взлётно-посадочных полосах, в различных климатических условиях, добавили в компании.
Помимо обновления ходовой части, Ил-76МД-90А также был оснащён новым пилотажно-навигационным комплексом, системой автоматического управления, комплексом связи и современной «стеклянной» кабиной, значительно повышающей безопасность полётов. Кроме того, была увеличена точность самолётовождения и десантирования.
Одновременно с выпуском новых Ил-76МД-90А ОАК также доводит до уровня их бортового оборудования ранее выпущенные Ил-76MД. Такие обновлённые самолёты получили индекс Ил-76MД-M.
Стоит отметить, что самолёту Ил-76 нашлось применение не только в военной сфере, но и в гражданской. В частности, эти машины обеспечивают снабжение арктических и антарктических экспедиций.
В общей сложности в разное время было создано более 20 модификаций Ил-76, в том числе топливозаправщик Ил-78, самолёт-госпиталь «Скальпель», пожарный самолёт, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100, самолёт для тренировок космонавтов в условиях невесомости Ил-76МДК и летающие лаборатории для испытаний авиационных двигателей Ил-76ЛЛ. В связи с таким разнообразием выполняемых задач Ил-76 нередко называют «самолётом 100 профессий».
Согласно данным справочника World Air Forces за 2023 год, который составляется авиационным порталом FlightGlobal, Ил-76 занимает шестое место в списке наиболее распространённых в мире военно-транспортных самолётов.
«Востребован не только в России»
В текущем году ОАК сообщала о трёх переданных Минобороны РФ модернизированных Ил-76 — в мае, августе и октябре. Ранее в компании отмечали, что предприятие «Авиастар-СП» нарастило объём выпуска Ил-76МД-90А до пяти единиц в год. Отмечается, что производство новых самолётов идёт на поточной линии сборки, что позволило снизить его трудоёмкость.
ОАК рассматривает возможность поставок этих машин и иностранным заказчикам. Так, 10 ноября в «Ростехе» сообщили, что на открывающейся 13 ноября выставке Dubai Airshow 2023 Россия впервые представит экспортную версию Ил-76МД-90А. Как отмечается в заявлении пресс-службы компании, бортов такого класса Россия не представляла за рубежом с 1994 года.
«В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжёлом транспортном самолёте Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолёт такого класса демонстрируется за рубежом впервые», — рассказал первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков.
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- © Ростех
Юрий Кнутов также выразил уверенность, что Ил-76МД-90А востребован не только в России, но и за рубежом. Аналитик назвал отличительной чертой самолётов этого семейства высокую степень надёжности.
«Ил-76 известен очень высокой эксплуатационной надёжностью. Характеристики этого самолёта позволяют говорить о нём как об одной из лучших машин в транспортной авиации», — сказал Кнутов, добавив, что после модернизации возможности воздушного судна были расширены.
С точки зрения Сергея Мартиросяна, проект Ил-76 будет развиваться и дальше, несмотря на то что он существует уже более 50 лет.
«Нет понятия «старый самолёт», но есть понятие состояния лётной годности. Если машина находится в состоянии лётной годности, то она будет подниматься в воздух. Так что при необходимости срок службы Ил-76 может быть продлён фактически до бесконечности», — считает специалист.
Аналогичной точки зрения придерживается Юрий Кнутов.
«При условии модернизации Ил-76 могут достаточно долго эксплуатироваться, особенно если учесть их высокую надёжность и возможность обслуживания непосредственно на полевых аэродромах», — заключил эксперт.
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