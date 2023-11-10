На новых мощностях: как проходит подготовка к расширению производства Ту-214

На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова началось расширение производственных мощностей для выпуска пассажирских лайнеров Ту-214, сообщили в ОАК. Как отмечается на сайте компании, на заводе будут построены центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолётов. Ту-214 — это российский среднемагистральный самолёт. До последнего времени эти машины эксплуатировались в основном госструктурами, однако после ввода западных санкций было решено наладить их поставки в пассажирские авиакомпании. По словам аналитиков, Ту-214 отвечает всем современным требованиям.

На Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова началось строительство новых корпусов для производства самолёта Ту-214. Как отмечается на сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), «в связи с ростом производственной программы на заводе будут построены центр механической обработки для производства длинномерных деталей и новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолётов Ту-214».

В символической церемонии закладки первых свай приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, управляющий директор АО «Туполев» Вадим Королёв и первый заместитель управляющего директора КАЗ Николай Савицких.

«Развитие Казанского авиазавода — один из крупнейших инвестиционных проектов модернизации производства в отрасли. Сегодня был дан старт строительству новых корпусов завода. Запуск новых мощностей позволит выполнить обязательства по программе производства и поставки самолетов Ту-214 в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли», — приводит слова Слюсаря пресс-служба ОАК.

Кабина Ту-214

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В свою очередь, Рустам Минниханов подчеркнул, что «Казанский авиационный завод находится на новом этапе своего развития».

«Благодаря большой поддержке руководства страны на предприятии ведётся масштабная программа модернизации и технического перевооружения. Сегодня мы дали старт строительству двух новых производственных объектов на территории завода. Параллельно мы ведём большую работу по закупке нового оборудования и подготовке высококвалифицированных кадров. Всё это позволит нам качественно и в срок выполнить государственную задачу по наращиванию выпуска среднемагистральных пассажирских самолётов Ту-214», — отметил руководитель республики.

Вадим Королёв добавил, что темпы производства на КАЗ будут увеличены «за счёт ввода в эксплуатацию нового высокопроизводительного оборудования и модернизации существующих мощностей, а также дополнительного набора основных производственных рабочих».

Возвращение семейства Ту-204

Напомним, Ту-214 — модификация среднемагистрального пассажирского лайнера Ту-204. Создание этого самолёта началось в 1981 году. Согласно планам, он должен был заменить легендарный Ту-154 — самый массовый советский реактивный пассажирский самолёт.

В 1989 году первый опытный образец Ту-204 поднялся в небо, а через пять лет самолёт получил сертификат лётной годности.

В дальнейшем разработчики создали улучшенный вариант лайнера — Ту-204-200, который было решено переименовать в Ту-214. По данным «Ростеха», взлётная масса обновлённого лайнера составила 110,75 т, максимальная коммерческая нагрузка — 25,2 т, а дальность полёта в зависимости от компоновки и комплектации достигала 8500 км.

Ту-204

РИА Новости

© Илья Питалев

На сайте ОАК отмечается, что Ту-214 оснащён мощными и экономичными двигателями ПС-90А. Самолёт также полностью отвечает международным требованиям по шуму на местности и эмиссии вредных веществ в атмосферу. По данным разработчиков, Ту-214 может брать на борт до 210 пассажиров, которым обеспечен высокий уровень индивидуального комфорта.

Однако, как отмечают аналитики, из-за экономических проблем 1990-х годов и наступившего после развала СССР кризиса в авиаотрасли семейство самолётов Ту-204 так и не стало массовым.

«Создание самолёта пришлось на развал Советского Союза и экономический спад 1990-х годов. Пассажиропоток сократился, новые самолёты не были нужны — запас советских машин был столь значителен, что его хватило на последующие годы», — пояснил в беседе с RT главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

В свою очередь, главный редактор журнала «Взлёт» Андрей Фомин обратил внимание на тот факт, что на судьбу Ту-214 повлияли также закупки российскими авиакомпаниями иностранных самолётов.

«Серийное производство Ту-204 началось в сложные для нашей страны 1990-е годы. Плюс ко всему наши компании начали закупать зарубежные самолёты Airbus и Boeing — сначала поддержанные, а потом и новые», — отметил аналитик в беседе с RT.

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До последнего времени Ту-204 и Ту-214 использовались в основном в госструктурах: специальном лётном авиаотряде «Россия», Министерстве обороны и авиакомпании «Космос» (находится в совместном владении МО РФ и «Роскосмоса»). Кроме того, в рамках Договора по открытому небу для контроля за военной деятельностью стран Запада Россия использовала разведывательную модификацию самолёта Ту-214ОН.

До 2022 года в России не было планов возобновлять поставки Ту-214 пассажирским авиакомпаниям, поскольку нишу среднемагистральных перевозок должен в будущем занять новейший российский лайнер МС-21. Однако после ввода Западом санкций против РФ, которые фактически сделали невозможным закупку новых зарубежных лайнеров и затормозили работы над МС-21, руководством РФ было принято решение увеличить объёмы производства Ту-214 для покрытия возникших у авиакомпаний потребностей в новых машинах.

При этом самолёты Ту-214 будут доработаны, чтобы в них не осталось иностранных деталей. Об этом 10 июля заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром».

«До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 — один из самых надёжных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, целевой объём производства самолёта через несколько лет, согласно прогнозу, должен составить 20 машин в год.

«Без промежуточных посадок»

По словам экспертов, в Ту-214, которые будут поставляться российским авиакомпаниям, разработчики заменят незначительное количество импортных деталей.

«Как официально сообщалось, этот самолёт является полностью российским, но некоторое количество элементов в нём было иностранного производства. Насколько я понимаю, замена этих компонентов — это основная задача на ближайшее время», — отметил Андрей Фомин.

Ту-214ОН

РИА Новости

© Максим Блинов

При этом аналитики отмечают, что одним из минусов Ту-214 является устаревшая схема управления экипажем из трёх человек: двух пилотов и бортинженера. В МС-21 и современных иностранных самолётах позиция бортинженера заменена автоматикой.

По мнению Андрея Фомина, совершенствование бортового оборудования Ту-214 для перехода на двухчленный состав экипажа может стать следующей задачей по модернизации лайнера. Однако Роман Гусаров полагает, что в таком обновлении нет необходимости.

«Модернизация бортового оборудования для замены бортинженера — это непростая задача. На эти работы, последующие испытания и сертификацию может уйти несколько лет и очень много денег. Но через несколько лет это уже будет не нужно, потому что к тому времени более современный МС-21 будет выпускаться десятками. Поэтому Ту-214 нужно производить в нынешнем его виде, но небольшими партиями — в качестве запасного варианта. При этом условии самолёт найдёт свою нишу на рынке», — указал Роман Гусаров.

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В остальном же Ту-214 соответствует всем современным требованиям, говорит Андрей Фомин.

«Ту-214 — самолёт неплохой, хоть он и был создан ещё в 1990-е годы. Модернизированные версии Boeing и Airbus продвинулись немножко вперёд благодаря применению двигателей нового поколения, но разница не столь существенная. Возможно, есть преимущество у иностранных одноклассников по экономичности, но она также не колоссальная», — отметил аналитик.

Андрей Фомин добавил, что преимуществом Ту-214 на рынке может стать большая дальность полёта.

«Ту-214 имеет высокую дальность полёта и по этому показателю может несколько опережать модели Boeing и Airbus. В былые времена, когда Ту-214 ещё эксплуатировались авиакомпаниями, они летали из Москвы на Дальний Восток без промежуточных посадок. Аналогичного класса Airbus и Boeing это не под силу», — заключил специалист.