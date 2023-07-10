Мишустин пообещал, что самолёт Ту-214 доработают до конца 2024 года

Самолёт Ту-214 полностью доработают до конца 2024 года с учётом того, чтобы в нём не осталось иностранных материалов, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 — один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, целевой объём производства самолёта через несколько лет, согласно прогнозу, должен составить 20 машин в год в рамках договорённости с казанским авиастроительным заводом.

Ранее он сообщал, что на строительство пассажирского самолёта Ту-214 направят 41,8 млрд рублей из ФНБ.

Мишустин подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями для развития отечественного самолётостроения.