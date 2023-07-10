Мишустин пообещал, что самолёт Ту-214 доработают до конца 2024 года
- РИА Новости
- © Пресс-служба КАПО им. С.П.Горбунова
«До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214 — один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мишустина, целевой объём производства самолёта через несколько лет, согласно прогнозу, должен составить 20 машин в год в рамках договорённости с казанским авиастроительным заводом.
Ранее он сообщал, что на строительство пассажирского самолёта Ту-214 направят 41,8 млрд рублей из ФНБ.
Мишустин подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями для развития отечественного самолётостроения.