Мишустин: у России есть все возможности для наращивания производства самолётов
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«Важно существенно нарастить объёмы производства отечественных самолётов, снизить зависимость от импортной продукции, и все возможности для этого у нас есть», — цитирует его РИА Новости.
Мишустин отметил, что эта отрасль нуждается в особой поддержке в условиях внешнего давления.
Ранее стало известно, что на строительство пассажирского самолёта Ту-214 направят 41,8 млрд рублей из ФНБ.