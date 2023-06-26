Мишустин: у России есть все возможности для наращивания производства самолётов

Россия обладает всеми возможностями для развития отечественного самолётостроения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Важно существенно нарастить объёмы производства отечественных самолётов, снизить зависимость от импортной продукции, и все возможности для этого у нас есть», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин отметил, что эта отрасль нуждается в особой поддержке в условиях внешнего давления.

Ранее стало известно, что на строительство пассажирского самолёта Ту-214 направят 41,8 млрд рублей из ФНБ.