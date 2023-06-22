Мишустин: на развитие производства Ту-214 будет направлено 41,8 млрд рублей из ФНБ

На строительство пассажирского самолёта Ту-214 направят 41,8 млрд рублей из ФНБ.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, данное решение было принято по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным.

«Выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект», — отметил премьер.

Он также призвал снизить зависимость от зарубежных комплектующих в авиапроме.

20 июня министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО.