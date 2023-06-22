Мишустин: на развитие производства Ту-214 будет направлено 41,8 млрд рублей из ФНБ
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Об этом, как пишет РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, данное решение было принято по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным.
«Выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект», — отметил премьер.
Он также призвал снизить зависимость от зарубежных комплектующих в авиапроме.
20 июня министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО.