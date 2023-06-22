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Мишустин: на развитие производства Ту-214 будет направлено 41,8 млрд рублей из ФНБ

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На строительство пассажирского самолёта Ту-214 направят 41,8 млрд рублей из ФНБ.
Мишустин: на развитие производства Ту-214 будет направлено 41,8 млрд рублей из ФНБ
  • Gettyimages.ru
  • © Maksym Kapliuk

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, данное решение было принято по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным.

«Выделение 41,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на этот проект», — отметил премьер.

Он также призвал снизить зависимость от зарубежных комплектующих в авиапроме.

20 июня министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что военно-транспортная авиация в два раза увеличила количество полётов с начала СВО.

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