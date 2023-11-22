Семь единиц техники: в районе Крыма уничтожены украинские безэкипажные катера и БПЛА

Минобороны РФ сообщило о пресечении атак киевского режима с использованием безэкипажных катеров и беспилотников ранним утром 22 ноября. Так, в западной части акватории Чёрного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, а над территорией Крыма сбиты три украинских беспилотника.

В среду, 22 ноября, в районе Крыма пресечены атаки киевского режима с использованием безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Около 06:00 в ведомстве сообщили, что 22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, следовавших в направлении Крымского полуострова.

«Все обнаруженные цели были уничтожены», — подчеркнули в МО РФ.

Затем около 07:30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — пояснили в оборонном ведомстве.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атак на Крым.

18 ноября морская авиация Черноморского флота в 80 км западнее Севастополя в акватории Чёрного моря уничтожила быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров ВМС Украины.

17 ноября в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены следовавшие в направлении Крымского полуострова «семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ». Также в этот день дежурные средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун».

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Ночью 16 ноября дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области и в районе побережья Крымского полуострова.

«ВСУ используют беспилотники для «охоты» за мирными жителями»

Войска киевского режима в последнее время перешли к тому, что используют беспилотники для ударов по гражданским лицам. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Ещё одна тенденция последних недель — это массовое использование БПЛА со сбросом боеприпасов для «охоты» за мирными жителями», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, только за одну неделю от подобных атак пострадали около 20 человек в ДНР, Курской и Белгородской областях. При этом общее число ударов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в РФ достигает 200—300 в день. В этих целях используется иностранное вооружение, в том числе кассетные боеприпасы.

«Собранные нами факты позволяют утверждать, что обстрелы, которым подвергается гражданское население, и... обстрелы инфраструктуры в российских регионах совершались и совершаются сознательно, целенаправленно, с полным пониманием кровавых последствий своих действий», — добавил он.

Уничтожение украинских беспилотников в зоне СВО

Расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» зенитного ракетного соединения 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили свыше 20 воздушных целей на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, речь идёт об ударных и разведывательных беспилотниках, а также о дронах-камикадзе.

«Приморские зенитчики группировки войск «Восток» после 60 боевых пусков перестали вести счёт сбитым целям — от крылатых ракет до вражеских беспилотников. Расчёты ЗРК хорошо изучили тактику противника и легко распознают пустышку», — передают в сообщении.

При этом в Минобороны РФ говорят, что ЗРК «Тор-М2» способен обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырёх целей воздушного типа. Экипаж боевой машины всего за две минуты успевает занять огневую позицию, развернуть пусковую установку и обнаружить цель, ещё одна минута выделяется для захвата цели и её определения, а после осуществляется вертикальный пуск зенитной ракеты на траекторию полёта.