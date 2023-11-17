Российская авиация уничтожила морские дроны и катер с экипажем ВСУ в Чёрном море

Морская авиация Черноморского флота России нашла и уничтожила семь украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер с десантной группой ВСУ, которые двигались в сторону Крыма.

Министерство обороны России сообщило, что противник был обнаружен 17 ноября во время воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря.

Там были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова «семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ».

«Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — сказано в заявлении.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили места хранения безэкипажных катеров украинской армии.

До этого Вооружённые силы России нанесли удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области.