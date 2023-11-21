«Не увенчались успехом»: Шойгу заявил о провальных попытках ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении

Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери. Всего с начала месяца войска киевского режима потеряли свыше 13,7 тыс. человек, а также около 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. К тому же множество украинских военнослужащих сдаются в плен, добавил Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил, что все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом.

«Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — добавил он.

По его словам, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая своё положение. При этом противнику непрерывно наносится огневое поражение, что не позволяет ему продвинуться вперёд.

Согласно приведённым данным, с начала ноября ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек, около 1,8 тыс. единиц различного вооружения и военной техники. В то же время множество украинских военнослужащих сдаются в плен, понимая бессмысленность попыток прорвать оборону ВС РФ.

«В свою очередь, российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи. Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», — заключил Шойгу.

Оснащение группировок войск

В ходе выступления на коллегии Минобороны Сергей Шойгу также рассказал о том, что в 2023 году основные задания направлены на оперативное оснащение группировок войск вооружением, техникой и боеприпасами.

По его словам, по сравнению с началом 2022-го объёмы поставок в войска основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, беспилотников — в 16 раз, поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз.

«В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, два-три раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники», — пояснил министр обороны РФ.

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Он также отметил необходимость продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе СВО.

Укрепление флота

Отдельное внимание Сергей Шойгу уделил теме наращивания морских стратегических ядерных сил. По словам министра обороны России, доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%.

Он напомнил, что в состав ВМФ России вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта «Борей-А», также завершаются госиспытания ракетной подводной лодки стратегического назначения «Император Александр III». Ожидается, что подводные силы будут пополнены до конца года сразу тремя современными многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр».

Кроме того, продолжается строительство кораблей ближней морской зоны. В их состав уже вошли два многоцелевых корвета и малый ракетный корабль. До наступления 2024-го ожидается принятие ещё трёх малых ракетных кораблей и противоминного корабля.

При этом, как отметил министр обороны, ещё одна задача заключается в строительстве многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп.

«Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза», — добавил Шойгу.