Шойгу: ВС России ведут активную оборону и уверенно удерживают рубежи в ходе СВО
- РИА Новости
«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что российские войска постепенно улучшают своё положение и непрерывно наносят ВСУ огневое поражение.
Также министр обороны России заявил, что Вооружённые силы Украины с начала ноября потеряли более 13 700 человек и около 1800 единиц военной техники.