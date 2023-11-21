Шойгу: ВС России ведут активную оборону и уверенно удерживают рубежи в ходе СВО

Российские военные ведут успешную активную оборону и уверенно удерживают рубежи на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что российские войска постепенно улучшают своё положение и непрерывно наносят ВСУ огневое поражение.

Также министр обороны России заявил, что Вооружённые силы Украины с начала ноября потеряли более 13 700 человек и около 1800 единиц военной техники.