Шойгу: ВСУ потеряли в ноябре более 13 700 человек и около 1800 единиц техники

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины с начала ноября потеряли более 13 700 человек и около 1800 единиц военной техники.

Об этом министр сказал на коллегии в Министерстве обороны России.

«Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники», — сказал он.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.