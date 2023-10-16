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Шойгу: Киев за всё время контрнаступления лишился сотен танков

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Украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: Киев за всё время контрнаступления лишился сотен танков
  • AP
  • © Libkos

Во время заседания с российским лидером Владимиром Путиным министр отметил, что также российские военные уничтожили 1,5 тыс. бронированных машин противника. По его словам, на отдельных направлениях была выстроена глубокая оборона.

«Её можно назвать теперь уже активной обороной, потому что там после начала летней кампании 4 июня противник понёс существенные, большие, серьёзные потери в живой силе, технике — это сотни танков, больше тысячи, 1,5 тыс. бронированных машин», — добавил Шойгу.

Министр также сообщил, что Вооружённые силы России улучшили тактическое положение на многих участках специальной военной операции по защите Донбасса.

16 октября Путин провёл совещание с участием Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главы СВР Сергея Нарышкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, а также замглавы МИД России Сергея Рябкова.

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