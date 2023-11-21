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Шойгу: ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.
Шойгу: ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны России.

«Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», — отметил министр.

Шойгу также подчеркнул, что российские военные мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки, при этом эффективно выполняют поставленные задачи.

Ранее Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины с начала ноября потеряли более 13 700 человек и около 1800 единиц военной техники.

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