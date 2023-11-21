Шойгу: ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.

Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны России.

«Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», — отметил министр.

Шойгу также подчеркнул, что российские военные мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки, при этом эффективно выполняют поставленные задачи.

Ранее Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины с начала ноября потеряли более 13 700 человек и около 1800 единиц военной техники.