Шойгу: ВС России продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании коллегии Минобороны России.
«Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», — отметил министр.
Шойгу также подчеркнул, что российские военные мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки, при этом эффективно выполняют поставленные задачи.
Ранее Шойгу заявил, что Вооружённые силы Украины с начала ноября потеряли более 13 700 человек и около 1800 единиц военной техники.