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Завершающий элемент госиспытаний: атомный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск МБР «Булава»

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Роман Шимаев
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря. Как указали в Минобороны РФ, стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Это был завершающий элемент государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав ВМФ России, подчеркнули в ведомстве.
Завершающий элемент госиспытаний: атомный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск МБР «Булава»
  • © Министерство обороны РФ

Новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний провёл успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ракетная стрельба была проведена из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Она прошла в штатном режиме из подводного положения. В ведомстве подчеркнули, что головные части боевого снаряда в назначенное время прибыли в заданный район.

«Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав Военно-Морского Флота», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны РФ, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» построен по проекту «Борей-А» производственным объединением «Севмаш». Корабль оснащён 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием.

На вооружении ВМФ России сейчас стоят три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А». Один завершает испытания, три строятся.

  • Атомный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск МБР «Булава»

Атомный ракетный подводный крейсер «Император Александр III» был спущен на воду в Северодвинске 29 декабря 2022 года. В тот же день на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», а также на кораблях «Град» и «Анатолий Шлемов» вошли в состав ВМФ России.

Владимир Путин во время торжественной церемонии отмечал, что новейшие атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, тогда как новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

Позднее в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества глава государства констатировал, что с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера  «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%.

Помимо этого, в сентябре министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что «Император Александр III» и ещё 11 кораблей, в частности, фрегат «Адмирал Головко» и атомный подводный крейсер «Красноярск» должны встать на вооружение Военно-морского флота России до конца года.

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Другие испытания

25 октября под руководством Владимира Путина проводилась тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Так, с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», а из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» — баллистической ракеты «Синева». Вдобавок, самолёты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«Под вашим рукoводством проводится тренировка по управлению Вооруженными cилами Российской Федерации, в ходе которой будут oтработаны задачи нанесения массированного ядерного удaра стратегическими наступательными cилами в ответ на ядерный удар противника», — докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу российскому президенту.

Как указали в пресс-службе Кремля, все спланированные в ходе тренировки задачи были выполнены в полном объёме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее в разговоре с РИА Новости сообщил, что Владимир Путин остался доволен результатами плановой тренировки стратегических сил сдерживания.

  • Ядерные силы России отработали массированный ответный удар

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