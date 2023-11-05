Завершающий элемент госиспытаний: атомный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск МБР «Булава»
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Новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний провёл успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Ракетная стрельба была проведена из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Она прошла в штатном режиме из подводного положения. В ведомстве подчеркнули, что головные части боевого снаряда в назначенное время прибыли в заданный район.
«Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав Военно-Морского Флота», — говорится в сообщении.
Согласно данным Минобороны РФ, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» построен по проекту «Борей-А» производственным объединением «Севмаш». Корабль оснащён 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием.
На вооружении ВМФ России сейчас стоят три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А». Один завершает испытания, три строятся.
- Атомный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск МБР «Булава»
Атомный ракетный подводный крейсер «Император Александр III» был спущен на воду в Северодвинске 29 декабря 2022 года. В тот же день на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», а также на кораблях «Град» и «Анатолий Шлемов» вошли в состав ВМФ России.
Владимир Путин во время торжественной церемонии отмечал, что новейшие атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, тогда как новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.
Позднее в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества глава государства констатировал, что с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%.
Помимо этого, в сентябре министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что «Император Александр III» и ещё 11 кораблей, в частности, фрегат «Адмирал Головко» и атомный подводный крейсер «Красноярск» должны встать на вооружение Военно-морского флота России до конца года.
Другие испытания
25 октября под руководством Владимира Путина проводилась тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
Так, с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», а из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» — баллистической ракеты «Синева». Вдобавок, самолёты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
«Под вашим рукoводством проводится тренировка по управлению Вооруженными cилами Российской Федерации, в ходе которой будут oтработаны задачи нанесения массированного ядерного удaра стратегическими наступательными cилами в ответ на ядерный удар противника», — докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу российскому президенту.
Как указали в пресс-службе Кремля, все спланированные в ходе тренировки задачи были выполнены в полном объёме.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее в разговоре с РИА Новости сообщил, что Владимир Путин остался доволен результатами плановой тренировки стратегических сил сдерживания.
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