Завершающий элемент госиспытаний: атомный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск МБР «Булава»

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря. Как указали в Минобороны РФ, стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Это был завершающий элемент государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав ВМФ России, подчеркнули в ведомстве.

Новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний провёл успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ракетная стрельба была проведена из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка. Она прошла в штатном режиме из подводного положения. В ведомстве подчеркнули, что головные части боевого снаряда в назначенное время прибыли в заданный район.

«Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав Военно-Морского Флота», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минобороны РФ, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» построен по проекту «Борей-А» производственным объединением «Севмаш». Корабль оснащён 16 баллистическими ракетами «Булава» и современным торпедным оружием.

На вооружении ВМФ России сейчас стоят три ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А». Один завершает испытания, три строятся.

Атомный крейсер «Император Александр III» провёл успешный пуск МБР «Булава»

Атомный ракетный подводный крейсер «Император Александр III» был спущен на воду в Северодвинске 29 декабря 2022 года. В тот же день на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», а также на кораблях «Град» и «Анатолий Шлемов» вошли в состав ВМФ России.

Владимир Путин во время торжественной церемонии отмечал, что новейшие атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире, тогда как новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами.

Позднее в своём поздравлении по случаю Дня защитника Отечества глава государства констатировал, что с принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III» доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%.

Помимо этого, в сентябре министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что «Император Александр III» и ещё 11 кораблей, в частности, фрегат «Адмирал Головко» и атомный подводный крейсер «Красноярск» должны встать на вооружение Военно-морского флота России до конца года.

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Другие испытания

25 октября под руководством Владимира Путина проводилась тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Так, с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», а из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» — баллистической ракеты «Синева». Вдобавок, самолёты дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«Под вашим рукoводством проводится тренировка по управлению Вооруженными cилами Российской Федерации, в ходе которой будут oтработаны задачи нанесения массированного ядерного удaра стратегическими наступательными cилами в ответ на ядерный удар противника», — докладывал министр обороны РФ Сергей Шойгу российскому президенту.

Как указали в пресс-службе Кремля, все спланированные в ходе тренировки задачи были выполнены в полном объёме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее в разговоре с РИА Новости сообщил, что Владимир Путин остался доволен результатами плановой тренировки стратегических сил сдерживания.