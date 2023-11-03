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Минобороны: Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения

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Россия и Мьянма впервые в современной истории проведут совместные военно-морские учения, сообщает российское Минобороны.
Минобороны: Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

Отмечается, что в Мьянму с рабочим визитом прибыл главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

«Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения», — говорится в сообщении.

Евменов посетит корабли, участвующие в учениях.

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