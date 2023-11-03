Минобороны: Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения

Россия и Мьянма впервые в современной истории проведут совместные военно-морские учения, сообщает российское Минобороны.

Отмечается, что в Мьянму с рабочим визитом прибыл главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

«Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения», — говорится в сообщении.

Евменов посетит корабли, участвующие в учениях.