Минобороны: Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения
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Отмечается, что в Мьянму с рабочим визитом прибыл главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
«Программой визита Главкома ВМФ России предусмотрен ряд встреч с руководством Мьянмы, командованием военно-морских сил и участие в церемонии открытия первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения», — говорится в сообщении.
Евменов посетит корабли, участвующие в учениях.