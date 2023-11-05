Крейсер «Император Александр III» выполнил тестовый пуск баллистической ракеты

Подводный крейсер «Император Александр III» выполнил успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», заявили в Минобороны России.

«Император Александр III» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ракетный пуск прошёл в штатном режиме, головные части ракеты достигли цели вовремя.

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