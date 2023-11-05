Крейсер «Император Александр III» выполнил тестовый пуск баллистической ракеты
«Император Александр III» успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, ракетный пуск прошёл в штатном режиме, головные части ракеты достигли цели вовремя.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что ВС России на учениях отработали ответный массированный ядерный удар.
С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выпустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс».
Президент России Владимир Путин остался доволен результатами плановой тренировки стратегических сил сдерживания.