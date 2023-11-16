Ночью 16 ноября дежурные силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над территорией Брянской области и в районе побережья Крымского полуострова, сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром войска киевского режима обстреляли реактивными снарядами Суджанский район региона. По его словам, пострадавших нет.

В ночь на 16 ноября были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Брянской области и ещё три БПЛА перехвачено над акваторией Чёрного моря около побережья Республики Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром войска киевского режима обстреляли реактивными снарядами Суджанский район. По его словам, прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка.

«К счастью, пострадавших нет. Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход. В самом населённом пункте и соседних сёлах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно», — написал он в Telegram.

Накануне один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Смоленской области.

В ночные часы 14 ноября дежурные силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Позднее в тот же день система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области, указывал губернатор региона Василий Голубев.

Действия десантников из Новороссийска на Запорожском направлении

Бронегруппа новороссийских десантников на Запорожском направлении уничтожила в районе населённого пункта Вербовое опорный пункт ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Разведгруппа «крылатой пехоты» при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нём личным составом... Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта четвёртого поколения БМД-4М», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи бронегруппы с закрытых огневых позиций подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ.

Уцелевшие украинские националисты спасались бегством, бросив оружие и снаряжение.

Бронегруппа новороссийских десантников на Запорожском направлении уничтожила в районе н. п. Вербовое опорный пункт ВСУ

Сводки из зоны СВО

На Краснолиманском направлении отражено три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, потери противника составили до 180 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм САУ «Акация» и 122-м САУ «Гвоздика».

Средствами ПВО сбито восемь украинских БПЛА.

При этом на Донецком направлении было нанесено огневое поражение живой силе и технике украинской армии, отметил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Он подчеркнул, что убитыми и ранеными противник потерял до 220 военнослужащих, танк и семь автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 155-м гаубица CAEZAR, 155-мм САУ Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 100-мм пушка «МТ-12».

Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражено три пункта управления 67-й механизированной, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка Нацгвардии Украины. Средствами ПВО сбито 11 беспилотников и перехвачено три снаряда HIMARS.

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны на Южно-Донецком направлении.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, 155-мм САУ М109 Paladin и 155-м гаубица M777 американского производства, 152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С», две 152-мм гаубицы Д-20, 100-мм пушка «МТ-12».

На Купянском направлении было отражено две атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Экипажи самолётов оперативно-тактической авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и взводным опорным пунктам 14, 41 и 43-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии Украины. Кроме того, истребитель Су-35 уничтожил ракетным ударом РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-35.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе 122-мм САУ 2С-1 «Гвоздика», 155-м буксируемая гаубица M777 американского производства и 152-мм гаубица Д-20.

«Общие потери противника составили до 30 военнослужащих, танк Т-64, два пикапа, семь беспилотных летательных аппаратов», — заключил он.