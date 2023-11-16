Зеленский: конфликт Украины с Россией надо не замораживать, а завершать
Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на встрече с представителями африканских СМИ.
По словам Зеленского, Украина понесёт потери даже в случае приостановки конфликта, кроме того, существует риск его возобновления в любое время.
«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — сказал Зеленский.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.
Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.