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Зеленский: конфликт Украины с Россией надо не замораживать, а завершать

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Владимир Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией. По его мнению, конфликт надо завершить.

Об этом, как информирует ТАСС, он заявил на встрече с представителями африканских СМИ.

По словам Зеленского, Украина понесёт потери даже в случае приостановки конфликта, кроме того, существует риск его возобновления в любое время.

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — сказал Зеленский.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

Также в AT отметили, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.

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