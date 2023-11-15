Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что стратегия Владимира Зеленского обернулась провалом контрнаступления украинской армии.

Об этом он сказал в видео на своём YouTube-канале.

По его словам, стратегия Зеленского на усиление репрессий и диктатуры внутри Украины бесперспективна.

Соскин отметил, что ВСУ не только не продвинулись, но и не смогли удержать контроль над своими позициями.

Кроме того, личное решение Зеленского назначить главой Минобороны Рустема Умерова привело к открытому расколу между политическим руководством и военными во главе с главкомом украинской армии Валерием Залужным.

Ранее обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times высказал мнение, что Киеву необходимо заключить сделку с Москвой, в противном случае на Украине может произойти государственный переворот.