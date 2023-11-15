Соскин: стратегия Зеленского привела к провалу контрнаступления
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Об этом он сказал в видео на своём YouTube-канале.
По его словам, стратегия Зеленского на усиление репрессий и диктатуры внутри Украины бесперспективна.
Соскин отметил, что ВСУ не только не продвинулись, но и не смогли удержать контроль над своими позициями.
Кроме того, личное решение Зеленского назначить главой Минобороны Рустема Умерова привело к открытому расколу между политическим руководством и военными во главе с главкомом украинской армии Валерием Залужным.
Ранее обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times высказал мнение, что Киеву необходимо заключить сделку с Москвой, в противном случае на Украине может произойти государственный переворот.