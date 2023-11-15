AT: Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота
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Как пишет журналист, в настоящий момент Украина «разваливается на глазах» на фоне серьёзных потерь в украинской армии.
Именно поэтому Киеву необходимо заключить сделку с Москвой, пока дело не дошло до госпереворота на Украине, говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в частности приняв решение атаковать российские территории.
Брайен резюмировал, что Украине придётся пойти также на демилитаризацию, чтобы провести переговоры с Россией.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине.