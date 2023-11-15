Киеву необходимо заключить сделку с Москвой, в противном случае на Украине может произойти государственный переворот. Такое мнение в статье для издания Asia Times высказал обозреватель Стивен Брайен.

Как пишет журналист, в настоящий момент Украина «разваливается на глазах» на фоне серьёзных потерь в украинской армии.

Именно поэтому Киеву необходимо заключить сделку с Москвой, пока дело не дошло до госпереворота на Украине, говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, в частности приняв решение атаковать российские территории.

Брайен резюмировал, что Украине придётся пойти также на демилитаризацию, чтобы провести переговоры с Россией.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине.