Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что действия Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту», — сказал он.

По мнению Джонсона, военнослужащие украинской армии в какой-то момент могут отказаться выполнять приказы Зеленского.

Ранее издание Asia Times писало, что Зеленский развязал войну против военачальников Вооружённых сил Украины.