RT в Telegram
Подпишись

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский может спровоцировать переворот на Украине

Джонсон: Зеленский может спровоцировать военный переворот на Украине

Короткая ссылка
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что действия Владимира Зеленского могут спровоцировать военный переворот на Украине.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский может спровоцировать переворот на Украине
  • AP

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту», — сказал он.

По мнению Джонсона, военнослужащие украинской армии в какой-то момент могут отказаться выполнять приказы Зеленского.

Ранее издание Asia Times писало, что Зеленский развязал войну против военачальников Вооружённых сил Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить