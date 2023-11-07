Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский может спровоцировать переворот на Украине
Джонсон: Зеленский может спровоцировать военный переворот на Украине
- AP
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военнослужащих. Я считаю, что это путь к перевороту», — сказал он.
По мнению Джонсона, военнослужащие украинской армии в какой-то момент могут отказаться выполнять приказы Зеленского.
Ранее издание Asia Times писало, что Зеленский развязал войну против военачальников Вооружённых сил Украины.