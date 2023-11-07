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Asia Times: Зеленский развязал войну против своих военачальников

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Владимир Зеленский развязал войну против военачальников Вооружённых сил Украины, пишет издание Asia Times.
Asia Times: Зеленский развязал войну против своих военачальников
  • Gettyimages.ru

«Владимир Зеленский находится в состоянии войны со своими генералами. Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что прорыва, скорее всего, не будет», — говорится в публикации. 

Издание также напомнило о статье в газете The New York Times, которая писала, что между Зеленским и украинскими генералами наблюдается раскол.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин высказал мнение, что гибель помощника Залужного Геннадия Частякова является сигналом главкому ВСУ от Зеленского.

Ранее главком ВСУ подтвердил гибель своего помощника Геннадия Частякова.

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