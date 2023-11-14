В ночь на 14 ноября: средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в четырёх регионах России

В ночные часы 14 ноября дежурные силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По словам орловского губернатора Андрея Клычкова, один из дронов ВСУ был сбит на северо-западе региона. В результате его падения повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

В ночь на 14 ноября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территориями Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, украинский дрон был сбит на северо-западе региона, в результате чего повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

Накануне в результате атаки украинского беспилотника в населённом пункте Колоски Старобешевского района ДНР погиб мирный житель. При этом в селе Горналь Суджанского района Курской области с дрона был сброшен боеприпас, в результате чего один человек получил ранение.

Вечером 10 ноября российские дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника киевского режима над территориями Смоленской и Московской областей. В тот же день два БПЛА было перехвачено над территорией Республики Крым, ещё один — над территорией Тульской области.

Также на russian.rt.com Над территорией Смоленской и Московской областей: в Минобороны РФ заявили о перехвате двух украинских беспилотников

Помимо этого, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что в Госдуму внесён законопроект, наделяющий частную охрану на объектах ТЭК правом сбивать беспилотные летательные аппараты.

«С началом СВО объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий. Чаще всего атаки осуществляются именно беспилотниками. Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни. При этом частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике», — пояснил он.

Уничтожение украинских беспилотников в зоне СВО

Минобороны России также систематически сообщает об уничтожении украинских беспилотников и других средств воздушного поражения в ходе специальной военной операции на Украине.

По данным за период с 4 по 10 ноября, средства ПВО сбили 205 БПЛА и 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM.

К тому же в начале ноября работу расчётов ПВО отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Согласно приведённым им данным, за октябрь было уничтожено свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.

«Нести разрушение и смерть — единственная способность режима Владимира Зеленского»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга 9 ноября констатировала, что украинские вооружённые формирования продолжают жестокие обстрелы мирных городов Донбасса, Приазовья, Херсонщины и других российских регионов.

«На фоне отсутствия успехов на поле боя киевские неонацисты вымещают свою злобу на ни в чём не повинных и беззащитных людях, — отметила она. — Нести разрушение и смерть — это едва ли не единственная способность режима Владимира Зеленского».

В частности, она привела данные о гибели девяти мирных жителей после ударов ВСУ с применением американской РСЗО HIMARS по населённому пункту Чаплинка (Херсонская область), ещё два человека погибли после обстрела в Докучаевске (ДНР), шесть гражданских стали жертвами обстрела нескольких районов Донецка, 20 человек получили ранения.

По её словам, все кровавые преступления киевского режима против мирного населения тщательно фиксируются российскими правоохранительными органами, виновные непременно будут установлены и понесут ответственность в соответствии с законом.

«Вопрос к секретариату ООН. Вы опять не видите, откуда наносятся удары по гражданским объектам? Не видите гражданских объектов? Снова не видите, кто убит и пострадал? Не замечаете, кто поставляет для киевского режима оружие, из которого убивают мирных граждан?» — заявила Захарова.