Над территорией Смоленской и Московской областей: в Минобороны РФ заявили о перехвате двух украинских беспилотников

Дежурные средства российских ПВО перехватили два беспилотника киевского режима над территорией Смоленской и Московской областей. Об этом заявили в Минобороны РФ. Губернатор Смоленской области Василий Анохин добавил, что на месте падения БПЛА противника никто не пострадал, для обеспечения безопасности были задействованы оперативные службы.

В Минобороны России сообщили о пресечении 10 ноября около 23:00 мск очередной попытки Украины нанести удар по российской территории с применением беспилотников.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачено над территорией Смоленской и Московской областей», — заявили в МО РФ.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что на месте падения БПЛА в Смоленской области никто не пострадал.

«Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.

По словам главы региона, на месте падения аппарата для обеспечения безопасности были задействованы оперативные службы.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО региона сбили четыре украинских БПЛА самолётного типа над Стародубским муниципальным округом.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожено над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram.

Днём ранее в МО РФ заявили, что ещё один украинский беспилотник самолётного типа был уничтожен над Брянской областью. Другой аппарат был перехвачен над Орловской областью.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков позднее заявил, что сбитый беспилотник порвал линию электропередачи, однако всё удалось оперативно восстановить, электроснабжение для жителей потеряно не было.

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Кроме того, 10 ноября сообщалось, что два украинских беспилотных летательных аппарата было перехвачено над территорией Республики Крым. Кроме того, ещё один украинский БПЛА уничтожен над территорией Тульской области.

В последние недели киевский режим неоднократно пытался атаковать объекты в Крыму. В частности, 7 ноября дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов и перехватили ещё восемь над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым.

Кроме того, 4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средства ПВО сбили 13 крылатых ракет, повреждения получил корабль.

Также по теме Силы ПВО России за неделю сбили восемь боевых самолётов ВСУ В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за неделю сбили восемь боевых самолётов ВСУ.

Глава Крыма Сергей Аксёнов тогда уточнил, что в результате этих событий никто не пострадал, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

Наряду с этим 2 ноября в МО РФ сообщили об уничтожении силами ПВО шести украинских БПЛА над Крымом и Чёрным морем. Ранее, 30 октября, в российском оборонном ведомстве заявили о восьми сбитых над территорией полуострова крылатых ракетах Storm Shadow.

Минобороны РФ также систематически сообщает об уничтожении украинских беспилотников и других средств воздушного поражения в ходе специальной военной операции на Украине.

По данным за период с 4 по 10 ноября, средства ПВО сбили 205 БПЛА и 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Кроме того, в начале ноября работу расчётов ПВО отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Согласно приведённым им данным, за предшествующий месяц ПВО уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.