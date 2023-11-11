МО: средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Смоленской и Московской областями
В Подмосковье в Коломне прозвучал взрыв
Об этом ведомство заявило в Telegram-канале.
Как сказано в сообщении, два украинских БПЛА перехвачены средствами ПВО над территорией Смоленской и Московской областей.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.
Кроме того, два украинских БПЛА были перехвачены силами ПВО в Крыму, ещё один уничтожен над территорией Тульской области.