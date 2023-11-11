Артиллерия Южной группировки поразила у Новомихайловки пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллерия Южной группировки ВС России на Донецком направлении поразила пункт управления БПЛА украинских войск в районе Новомихайловки.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он рассказал, что артиллерией Южной группировки войск поражены пункт управления БПЛА в районе Новомихайловки, позиции гранатомётных расчётов АГС и СПГ и крупнокалиберного пулёмета вблизи Клещеевки, Васюковки, Артёмовского и Переездного ДНР.

Кроме того, подразделения Южной группировки ВС России на Донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп украинской армии.