Минобороны: ВС России отбили шесть атак ВСУ под Донецком
Об этом пишет РИА Новости.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск... успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ», — сказал он.
Астафьев уточнил, что всего на этом направлении ВС России уничтожили до 185 военных ВСУ, пять пикапов и грузовой автомобиль КАМАЗ противника.
10 ноября в Минобороны России сообщили, что украинская армия за прошедшую неделю потеряла свыше 1590 человек личного состава в ходе боёв на Донецком направлении фронта.