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Минобороны: ВС России отбили шесть атак ВСУ под Донецком

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Подразделения Южной группировки ВС России на Донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп украинской армии, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Об этом пишет РИА Новости.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск... успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ», — сказал он.

Астафьев уточнил, что всего на этом направлении ВС России уничтожили до 185 военных ВСУ, пять пикапов и грузовой автомобиль КАМАЗ противника.

10 ноября в Минобороны России сообщили, что украинская армия за прошедшую неделю потеряла свыше 1590 человек личного состава в ходе боёв на Донецком направлении фронта.

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