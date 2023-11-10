«Пресечены попытки террористических атак»: в МО РФ заявили о сбитых украинских БПЛА над Крымом и Тульской областью

В Минобороны России заявили о пресечении очередной попытки Киева атаковать российскую территорию с применением БПЛА самолётного типа. В ночь на 10 ноября российские средства противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Крымом, ещё один летательный аппарат противника уничтожен над Тульской областью.

В Минобороны России заявили о пресечении попыток Киева провести террористическую атаку по объектам на территории российских регионов.

«В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении МО РФ.

Уточняется, что два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Кроме того, ещё один украинский БПЛА уничтожен над территорией Тульской области.

За последние недели фиксировались неоднократные попытки Киева атаковать объекты на территории Крыма. Так, 7 ноября дежурные средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов и перехватили ещё восемь над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым.

4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средства ПВО сбили 13 крылатых ракет, в результате чего оказался повреждён корабль.

Как уточнил тогда глава Крыма Сергей Аксёнов, в результате этих событий никто не пострадал, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

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Кроме того, 2 ноября в МО РФ сообщили об уничтожении силами ПВО шести украинских БПЛА над Крымом и Чёрным морем. Ранее, 30 октября, в МО РФ заявили о восьми сбитых на территории полуострова крылатых ракетах Storm Shadow.

Минобороны РФ также систематически сообщает об уничтожении украинских беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине. Так, 9 ноября сообщалось о 38 уничтоженных за сутки БПЛА, 8 ноября — 31 БПЛА, 7 ноября — 33 аппаратах, 6 ноября — 23 БПЛА.

Кроме того, в период с 28 октября по 3 ноября ВС РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по ряду объектов украинских войск, среди которых были места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

В начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские расчёты противовоздушной обороны действуют успешно. По его оценкам, за предшествующий месяц они уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.

Попытка атаки Энергодара

Наряду с этим в начале ноября сообщалось о попытке Киева предпринять атаку в городе Энергодаре Запорожской области. 2 ноября в МО РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе девять беспилотников ВСУ коптерного типа.

Также по теме МИД России: атака Киева на Энергодар нарушила принципы ядерной безопасности ЗАЭС Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Энергодар нарушила принципы ядерной и...

Как подчеркнули в ведомстве, киевский режим устроил попытку атаки с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объекте.

В МИД России тогда заявили, что атака беспилотников ВСУ на Энергодар нарушила принципы ядерной и физической безопасности ЗАЭС.

«Украина в очередной раз нарушила «режим тишины» и предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный вблизи станции город Энергодар, где проживают её сотрудники и члены их семей», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как подчеркнула дипломат, два БПЛА попали в здание гостиницы «Энергодар».

«Киев продолжает играть с огнём, осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашённые гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси так называемые пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС», — добавила Захарова.