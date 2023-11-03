Уничтожены наёмники и места производства беспилотников: ВС РФ за неделю нанесли 15 групповых ударов по объектам ВСУ

ВС РФ за прошедшую неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, заявили в Минобороны России. В результате уничтожены ангары подготовки украинской авиатехники к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, а также группы иностранных инструкторов и наёмников.

С 28 октября по 3 ноября ВС РФ нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения оружия и военной техники, а также по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников. Об этом заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наёмников», — сообщил он.

По его словам, истребительная авиация ВКС России и средства ПВО за неделю уничтожили десять самолётов Воздушных сил Украины: пять МиГ-29, три Су-27, один штурмовик Су-25, один учебно-боевой самолёт L-39. А также вертолёт Ми-8.

Наряду с этим перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 БПЛА.

Обстановка на направлениях СВО

Как рассказал Конашенков, на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 24 контратаки противника.

Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, а также 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Тимковка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР).

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На этом направлении противник за неделю потерял свыше 755 военнослужащих, а также семь танков, восемь боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО. Уничтожено два полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили 20 атак штурмовых отрядов 24, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Водяное, Ленинское и Ямполовка (ДНР).

Противник потерял в этом секторе за неделю более 920 военнослужащих, а также три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий.

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» отразили шесть атак и поразили подразделения 28, 67 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Курдюмовка, Клещеевка и Марьинка (ДНР).

За неделю противник потерял здесь более 1340 военнослужащих, а также семь танков, 22 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО.

Уничтожено два склада с боеприпасами и военной техникой.

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На Южно-Донецком направлении российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Водяное и Старомайорское (ДНР).

Потери противника за неделю — свыше 1110 военнослужащих, а также семь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО.

На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак 33-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах н. п. Вербовое и Работино (Запорожская область).

Противник потерял на данном направлении за неделю более 760 военнослужащих, а также четыре танка, 26 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО.

На Херсонском направлении в результате огневых налётов артиллерии и упреждающих действий российских войск сорваны попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Кроме того, поражены подразделения 35-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах н. п. Тягинка и Ивановка (Херсонская область).

В результате боёв противник потерял до 550 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 11 орудий полевой артиллерии, 40 автомобилей и 35 различных плавательных средств.

В МО РФ отметили, что в течение недели добровольно сдались в плен 28 украинских военнослужащих.

«Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдались 15 украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного «мясного штурма», — подчеркнули в российском оборонном ведомстве.