ВС России нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации ВСУ.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«С 28 октября по 3 ноября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников», — указали в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.