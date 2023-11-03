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ВС России нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам, местам хранения военной техники и пунктам дислокации ВСУ.
ВС России нанесли за неделю 15 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по ВСУ
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«С 28 октября по 3 ноября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения вооружения и военной техники, а также пунктам временной дислокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наёмников», — указали в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили в ДНР пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ.

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