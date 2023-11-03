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Минобороны России: за неделю добровольно в плен сдались 28 военных ВСУ

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В Минобороны России заявили, что в течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих.
Минобороны России: за неделю добровольно в плен сдались 28 военных ВСУ
  • РИА Новости

«В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Подчёркивается, что только за 1 ноября одному из подразделений группировки войск «Восток» добровольно сдались 15 украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования.

Ранее российский боец рассказал в разговоре с военкором RT Филиппом Прокудиным, как однажды они зафиксировали, что в панике военный ВСУ задавил на бронетехнике собственного товарища.

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