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Российский боец рассказал, как от страха военный ВСУ задавил собственного товарища

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Российский боец рассказал в разговоре с военкором RT Филиппом Прокудиным, как однажды они зафиксировали, что в панике военный ВСУ задавил на бронетехнике собственного товарища.

«Начались прилёты. Водитель настолько перепугался, что задавил своего товарища... Сам сбежал, бросил технику, убежал к своим. В итоге бойца раскатала техника, которая также ездила по нему... Просто вкатали его в землю», — приводит случай командир расчёта бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» Антон.

По его словам, российские бойцы видят, насколько украинские военные деморализованы после провала своего контрнаступления. Российская армия «выщёлкивает» технику, артиллерию и личный состав ВСУ.

«Мы наблюдаем танки западного производства: Leopard, Challenger, а также Bradley (БМП)... Мы их здесь хорошенько встречаем, стараемся никого не обделить вниманием. [Солдаты ВСУ] уже чувствуют безнадёгу... Видно, что пропал энтузиазм», — добавил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.

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