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Алаудинов: военные ВСУ стали чаще сдаваться в плен

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Замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.

«Действительно, на всех направлениях, надо отметить, что в последнее время очень много пленных. Уже, наверное, все видят, что через день-два, максимум три, обязательно у нас бывают новые пленные», — рассказал он РИА Новости.

Алаудинов подчеркнул, что военные ВСУ несут огромные потери, а качество личного состава противника из раза в раз становится хуже — среди украинских военнослужащих всё больше инвалидов и неадекватных людей.

«За счёт этого они несут очень большие потери и, естественно, принимают чаще решение сдаваться в плен», — добавил он.

27 октября в Минобороны России заявили, что в течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военных из пяти бригад.

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