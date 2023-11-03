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СК России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине

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Следственный комитет России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине.
СК России заочно обвинил ещё 47 иностранцев, участвующих в боях на Украине
  • AP
  • © Libkos

«Получены новые данные о вербовке и участии наёмников на стороне ВФУ, предъявлено обвинение заочно ещё 47 иностранцам из Дании, Грузии и Израиля», — говорится в сообщении в Telegram ведомства.

Уточняется, что всего же уголовное преследование осуществляется в отношении 465 иностранных граждан из 39 государств, принявших участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Ранее российский боец спецназа рассказал об афроамериканцах среди наёмников ВСУ.

Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наёмников на стороне Киева уменьшается.

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