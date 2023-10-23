Боец спецназа Центрального военного округа Вооружённых сил России рассказал, что в рядах наёмников украинской армии замечены афроамериканцы.

Видео с его интервью опубликовало российское Министерство обороны.

«Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали», — сказал военнослужащий.

Он рассказал, что ВС России находят образцы западного вооружения и приходят к выводу, что российские обрзацы намного лучше и практичнее.

Ранее Вооружённые силы России с помощью ударов ракетами и беспилотниками уничтожили подразделения «Азова»* и иностранных наёмников, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.