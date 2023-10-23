Российский боец спецназа рассказал об афроамериканцах среди наёмников ВСУ
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Видео с его интервью опубликовало российское Министерство обороны.
«Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали», — сказал военнослужащий.
Он рассказал, что ВС России находят образцы западного вооружения и приходят к выводу, что российские обрзацы намного лучше и практичнее.
Ранее Вооружённые силы России с помощью ударов ракетами и беспилотниками уничтожили подразделения «Азова»* и иностранных наёмников, участвовавших в конфликте на стороне ВСУ.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.