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Forbes: бойцы ВС России поражают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ дронами

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Российские войска уничтожают уязвимые для беспилотников отряды украинской армии при помощи БПЛА.
Forbes: бойцы ВС России поражают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ дронами
  • РИА Новости

Об этом говорится в статье Forbes.

«Несмотря на то, что украинцы развертывают всё новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта», — сказано в публикации.

По словам автора, они не предназначены для бойцов пехоты, которая находится на передовой.

Отмечается, что ВС России ликвидируют силы противника в окопах при помощи FPV-беспилотников, находясь на расстоянии и не неся при этом никаких потерь, так как ВСУ не защищены от БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили машину ВСУ с боеприпасами FPV-дроном.

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