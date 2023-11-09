Forbes: бойцы ВС России поражают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ дронами

Российские войска уничтожают уязвимые для беспилотников отряды украинской армии при помощи БПЛА.

Об этом говорится в статье Forbes.

«Несмотря на то, что украинцы развертывают всё новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта», — сказано в публикации.

По словам автора, они не предназначены для бойцов пехоты, которая находится на передовой.

Отмечается, что ВС России ликвидируют силы противника в окопах при помощи FPV-беспилотников, находясь на расстоянии и не неся при этом никаких потерь, так как ВСУ не защищены от БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили машину ВСУ с боеприпасами FPV-дроном.