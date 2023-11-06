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ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами FPV-дроном

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Командир разведывательного подразделения группировки войск «Юг» ВС России с позывным Шмель заявил, что российские войска уничтожили машину ВСУ с боеприпасами FPV-дроном.

«Наша разведка при помощи беспилотников выследила украинскую БМП и передала сведения расчёту ударных FPV-дронов. Ребята грамотно отработали по бронетехнике противника», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, при попадании FPV-дрона в БМП сдетонировал боекомплект, который перевозили украинские военные.

Шмель добавил, что большинство техники ВСУ уничтожается ещё на подступах к линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по арсеналу ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области.

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