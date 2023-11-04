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ВС России нанесли удар по арсеналу ракетного вооружения в Черниговской области

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Армия России нанесла удар по арсеналу ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщает российское Министерство обороны.
ВС России нанесли удар по арсеналу ракетного вооружения в Черниговской области
  • РИА Новости

Удар по арсеналу украинской армии был нанесён в районе населённого пункта Прилуки.

«В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ» — добавили в министерстве.

30 октября Министерство обороны заявило, что Вооружённые силы России уничтожили арсенал авиационных средств поражения украинской армии в Черкасской области.

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