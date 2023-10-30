В Черкасской области уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ
Вооружённые силы России уничтожили арсенал авиационных средств поражения украинской армии в Черкасской области.
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Арсенал был расположен в районе населённого пункта Дубиевка.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины потеряли за неделю в Запорожской области почти 750 военных и 13 танков.
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