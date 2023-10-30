В Черкасской области уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ

Вооружённые силы России уничтожили арсенал авиационных средств поражения украинской армии в Черкасской области.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Арсенал был расположен в районе населённого пункта Дубиевка.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины потеряли за неделю в Запорожской области почти 750 военных и 13 танков.