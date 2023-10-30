Балицкий: ВСУ потеряли за неделю в Запорожской области почти 750 военных и 13 танков

Вооружённые силы Украины потеряли за неделю в Запорожской области почти 750 военных и 13 танков.

Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram.

По словам Балицкого, враг не оставляет попыток атаки на российские позиции в районах Копани, Работина, Новопрокоповки и Вербового.

Губернатор отметил, что украинская армия использует тактику волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнём танков и артиллерии.

Российские войска занимают более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, заявил Балицкий.

По его словам, за период с 23 октября ВС России отразили более 11 атак ВСУ.

Были уничтожены 746 человек личного состава, 13 танков, включая несколько Leopard германского производства, 14 боевых бронированных машин и девять боевых машин пехоты украинской армии.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель» на Запорожском направлении.