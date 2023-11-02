МИД России: атака Киева на Энергодар нарушила принципы ядерной безопасности ЗАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Энергодар нарушила принципы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС.

Соответствующее заявление Захаровой приводится на сайте российского ведомства.

«2 ноября во время плановой ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС Украина в очередной раз нарушила «режим тишины» и предприняла массированную атаку беспилотников на расположенный вблизи станции город Энергодар, где проживают её сотрудники и члены их семей», — отметила она.

Как подчеркнула дипломат, два БПЛА попали в здание гостиницы «Энергодар».

«Киев продолжает «играть с огнём», осуществляет преступные и безответственные провокации, грубо нарушает провозглашённые гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси так называемые пять принципов по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе девять беспилотников ВСУ коптерного типа в городе Энергодаре Запорожской области.