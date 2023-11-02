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Минобороны России: системы ПВО перехватили девять украинских дронов в Энергодаре

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Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе девять беспилотников ВСУ коптерного типа в городе Энергодаре Запорожской области, заявило Минобороны России.
Минобороны России: системы ПВО перехватили девять украинских дронов в Энергодаре
  • © Vladimir Baranov/Globallook Press

По информации ведомства, расчёты систем ПВО перехватили БПЛА противника примерно в 12:30 мск.

Также там подчеркнули, что киевский режим в очередной раз устроил провокацию прямо во время проведения ротации членов МАГАТЭ.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают Энергодар при помощи БПЛА во время ротации МАГАТЭ.

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