Рогов: ВСУ атаковали дронами Энергодар во время ротации членов МАГАТЭ
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В своём Telegram-канале он сообщил, что противник осуществил массированный налёт по населённому пункту при помощи дронов-камикадзе.
«По предварительным данным, в результате налёта роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет», — добавил Рогов.
По его словам, ВСУ выпускают БПЛА из расположенного на правом берегу Днепра города Никополя.
Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР.