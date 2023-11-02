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Рогов: ВСУ атаковали дронами Энергодар во время ротации членов МАГАТЭ

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Подразделения украинской армии наносят удары по Энергодару в Запорожской области в момент ротации членов миссии МАГАТЭ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: ВСУ атаковали дронами Энергодар во время ротации членов МАГАТЭ
  • Gettyimages.ru

В своём Telegram-канале он сообщил, что противник осуществил массированный налёт по населённому пункту при помощи дронов-камикадзе.

«По предварительным данным, в результате налёта роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет», — добавил Рогов.

По его словам, ВСУ выпускают БПЛА из расположенного на правом берегу Днепра города Никополя.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР.

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