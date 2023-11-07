Уничтожены и перехвачены: средства ПВО предотвратили атаку 17 украинских беспилотников на Крым

В утренние часы 7 ноября дежурные силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря и территорией Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате падения обломков одного из сбитых дронов пострадал местный житель.

Утром 7 ноября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа на объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Чёрного моря и территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали во дворе частного дома в Орловке, в результате чего пострадал мужчина. Медики диагностировали у него перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота, он находится в тяжёлом состоянии.

Войска киевского режима в течение минувшей недели неоднократно совершали атаки на Крымский полуостров. В частности, 4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средства ПВО сбили лишь 13 крылатых ракет, в результате чего оказался повреждён корабль. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, никто не пострадал, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

Кроме того, за этот период на территории полуострова было сбито восемь крылатых ракет Storm Shadow, а также шесть украинских беспилотников.

Уничтожение украинских беспилотников

Как сообщили в Минобороны РФ, с 28 октября по 3 ноября российские средства ПВО сбили в зоне СВО 274 украинских беспилотника. В последующие дни было уничтожено 83 украинских беспилотника: 43 (4 ноября), 17 (5 ноября), 23 (6 ноября).

Кроме того, ВС РФ за прошедшую неделю нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины. В результате были уничтожены места производства БПЛА и безэкипажных катеров, ангары подготовки украинской авиатехники к вылету, а также группы иностранных инструкторов и наёмников.

«Террористов никто бояться не будет»

Также на прошлой неделе в Крыму был задержан 46-летний гражданин РФ, проживающий в Ялте, который координировал покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Олега Царёва, которое произошло в ночь на 27 октября. Было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».

Преступника удалось вычислить благодаря результатам расследования, подтверждённым показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения. Он по заданию СБУ организовал слежку за Царёвым и оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения. Мужчина «дал признательные показания о своём сотрудничестве с СБУ и совершённых противоправных действиях».

«В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур», — сообщали в ФСБ.

В ведомстве также отмечали, что состояние политика оценивается как удовлетворительное, угроза жизни отсутствует. В отношении него и членов семьи политика приняты необходимые меры безопасности.

7 ноября Олег Царёв дал RT первый комментарий после покушения.

«Хочу сказать, что террористов никто бояться не будет, пускай они боятся. Рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной», — заявил он.

При этом политик не стал раскрывать подробности покушения, так как следствие ещё идёт. По его словам, он находится в одном из ведомственных медучреждений, чувствует себя хорошо.