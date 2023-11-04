Противник потерял до 210 военнослужащих: в МО РФ заявили об отражении пяти атак ВСУ за сутки на Купянском направлении

Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки отразили пять атак украинских войск на Купянском направлении, заявили в МО РФ. По данным оборонного ведомства, противник потерял до 210 военнослужащих и один танк. На Донецком направлении потери ВСУ составили до 140 военных. В этом секторе также уничтожен танк Leopard.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Тимковка (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны России.

Противник потерял до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», а также ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Нацгвардии Украины в районах н. п. Новосёловка и Григоровка (ДНР). Кроме того, поражена живая сила противника в районе Серебрянского лесничества.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр»

За сутки противник потерял до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Наряду с этим поражены две артиллерийские системы М777 и две боевые машины РСЗО «Град».

На Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Курдюмовка и Клещеевка (ДНР).

Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих.

Также уничтожены танк Leopard, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Ураган», две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе н. п. Марфополь (Запорожская область).

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Кроме того, в районе Угледара (ДНР) поражены скопления живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожены более 55 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Запорожском направлении российская группировка войск ударами авиации и артиллерии отразила пять атак штурмовых групп 33, 65 и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также нанесла огневое поражение подразделению 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область).

В результате противник потерял до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, также была поражена артиллерийская система М777.

На Херсонском направлении подразделения российских войск отразили одну атаку противника. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах. По данным МО, в районе н. п. Прилуки (Черниговская область) поражён арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ, а в районе н. п. Серебрянка (ДНР) нанесён удар по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили девять реактивных снарядов HIMARS. Наряду с этим сбито 43 украинских беспилотника.