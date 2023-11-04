Военная хроника проанализировала результаты наступления ВСУ за пять месяцев

Активные боевые действия начались 4 июня, на данный момент наступление ВСУ не прекращено, но уже очевидно, что оно теряет темп и сохраняется больше для создания видимости, чем для достижения реальных целей, сообщила Военная хроника.

В новом разборе авторы отметили, что первоначально командование ВСУ планировало нанести два рассекающих удара и выйти к двум крупным городам — Мелитополю (и далее к Бердянску) и Мариуполю на побережье Азовского моря.

Предполагалось, что в ходе наступления будет захвачена территория общей площадью около 23 тыс. кв. км, а на целом ряде направлений, включая Крымское и Донецкое, будет создана угроза окружения российских войск.

В реальности грамотно выстроенная линия обороны и переработанная тактика огневого поражения не позволили украинским войскам добиться успеха.

Какие ещё проблемы есть у ВСУ — в разборе Военной хроники.

Французская газета Le Monde ранее констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.

Президент Владимир Путин также отмечал, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.