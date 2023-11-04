RT в Telegram
Подпишись

Патрушев: «порошенки и зеленские» ответят за уничтожение русских в Донбассе

Короткая ссылка
Приверженцы киевского режима рано или поздно понесут наказание за уничтожение русского народа в Донбассе и гибель украинцев на фронте, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: «порошенки и зеленские» ответят за уничтожение русских в Донбассе
  • РИА Новости

«Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожжённых заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа в Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на Украине ещё остались «здоровые силы», однако сейчас они подавлены украинскими властями. Патрушев подчеркнул, что эти люди ждут своего часа и в скором времени «расплатятся с палачами».

Секретарь Совбеза добавил, что сторонникам киевского режима не удастся скрыться от справедливого суда народа, а их злодеяния не останутся без ответа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал киевский режим осознать невозможность победы над Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить