Приверженцы киевского режима рано или поздно понесут наказание за уничтожение русского народа в Донбассе и гибель украинцев на фронте, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожжённых заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа в Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне», — цитирует его ТАСС.

По его словам, на Украине ещё остались «здоровые силы», однако сейчас они подавлены украинскими властями. Патрушев подчеркнул, что эти люди ждут своего часа и в скором времени «расплатятся с палачами».

Секретарь Совбеза добавил, что сторонникам киевского режима не удастся скрыться от справедливого суда народа, а их злодеяния не останутся без ответа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал киевский режим осознать невозможность победы над Россией.