Развожаев рассказал о состоянии пострадавшего от обломков БПЛА в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о состоянии пострадавшего от обломков сбитого беспилотника.
- РИА Новости
«По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжёлое», — написал он в своём Telegram.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе.
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