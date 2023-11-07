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Развожаев рассказал о состоянии пострадавшего от обломков БПЛА в Севастополе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о состоянии пострадавшего от обломков сбитого беспилотника.
Развожаев рассказал о состоянии пострадавшего от обломков БПЛА в Севастополе
  • РИА Новости

«По информации от медиков, помимо перелома, у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжёлое», — написал он в своём Telegram.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе.

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