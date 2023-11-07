Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе

В Севастополе в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, у него перелом руки, угрозы жизни нет.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, кроме Андреевки, обломки сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке.

Кроме того, зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

«Серьёзных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Севастополе обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.