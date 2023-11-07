Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, кроме Андреевки, обломки сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке.
Кроме того, зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.
«Серьёзных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Севастополе обломки одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.